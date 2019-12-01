Explosión en laboratorio clandestino de estupefacientes en Colombia, deja 9 personas sin vida

Bogotá, Colombia, a 23 de enero de 2026.- Una explosión registrada en un laboratorio clandestino de cocaína dejó un saldo de nueve personas fallecidas y ocho más lesionadas en la región del Pacífico colombiano, cerca de la frontera con Ecuador, informaron autoridades regionales este viernes.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, el estallido se produjo cuando un cilindro de gas explotó mientras se elaboraba droga en territorio indígena awá, ubicado a unos 60 kilómetros del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, una zona marcada por la producción de cocaína y la presencia de grupos armados ilegales.

El secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Andrés Gámez, señaló que el laboratorio artesanal “no es legal”, aunque subrayó que “pero siempre se deben respetar los derechos humanos y a la vida”.

Las personas que sobrevivieron presentan quemaduras de gravedad. Según las autoridades, las víctimas laboraban para una disidencia de las extintas FARC, identificada como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo que no se sumó al Acuerdo de Paz de 2016 y que actualmente mantiene diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Por su parte, esta organización ilegal reconoció el incidente y explicó en un comunicado que “por fallas humanas y al manipular unos cilindros de gas (...) el lugar se incendió en cuestión de segundos”.

Nariño, entidad limítrofe con Ecuador, ha sido durante décadas un punto estratégico para la producción de hoja de coca y el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.

Tras el suceso, el presidente Gustavo Petro cuestionó la presencia de este tipo de instalaciones en zonas protegidas y, desde Tumaco, expresó: “¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?”, durante un mensaje en contra de los cultivos ilícitos.