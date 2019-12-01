Explosión en fábrica de Rusia deja al menos 10 muertos y 12 desaparecidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 10:48:18

Kopeisk, Rusia, a 23 de octubre 2025.- Al menos 10 personas perdieron la vida y 12 más está desaparecidas debido a una explosión en una fábrica en la ciudad de Kopeisk, en el centro de Rusia, informó el gobernador de la región de Cheliábinsk, Alexei Teksler.

Lo anterior lo dio a conocer en la aplicación Telegram, en donde detalló que aún se desconoce la causa de la explosión. No obstante, el gobernante aseguró que no se trató de un ataque con drones.

Medios locales dieron a conocer que en la fábrica se producían explosivos para las Fuerzas Armadas rusas.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, la detonación generó una boa de fuego que se elevó e iluminó el cielo durante la noche.

Cabe señalar que la explosión dejó también cinco personas hospitalizadas en estado crítico, dos de ellas en un centro de tratamiento de quemados graves.