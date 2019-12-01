Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 14:50:20

Asadabad, Afganistán, a 28 de noviembre 2026.- Al menos 10 personas perdieron la vida y 110 resultaron heridas, la mayoría niñas y niños, luego de que se registrara una explosión en una una escuela primaria y secundaria de la provincia de Kunar, en el este de Afganistán.

De acuerdo con Sami ul Haq Bayan, director de Cultura e Información, la tragedia se produjo debido a una negligencia en el depósito que almacenaba explosivos pertenecientes a empresas mineras, ubicadas a las afueras de la capital provincial, Asadabad.

Tras el incidente se filtraron imágenes a redes sociales, en las que se puede observar a las víctimas, mayormente menores de edad, mientras son atendidas en diferentes hospitales.

Por otra parte, Noor Rahman, vecino de la zona, contó a medios de comunicación que la explosión provocó que se levantara una gran nube de polvo.

Mientras tanto, Farid Dehqan, portavoz de la Jefatura de Policía Provincial de Kunar, indicó que la explosión ocurrió a las 10:00 de la mañana en una escuela de la zona de Andar Ser.