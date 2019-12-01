Expertos aseguran que 2025 fue el tercer año más cálido de la era moderna

Expertos aseguran que 2025 fue el tercer año más cálido de la era moderna
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 13:19:06
Ciudad de México, a 14 de enero 2025.- El 2025 fue el tercer año más cálido registrado en la era moderna, es decir, después de la era industrial.

Además, expertos señalaron que es la primera vez que en un periodo de tres años las temperaturas mundiales superan de media 1,5 °C en comparación con el nivel preindustrial, el umbral fijado en el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a largo plazo.

De acuerdo con el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM), que gestiona los Servicios de Cambio Climático (C3S) y de Vigilancia Atmosférica (CAMS) de Copernicus (C3S) para la Comisión Europea (CE), el año pasado fue solo 0,01 °C más frío que 2023 y 0,13 °C más templado que 2024, el ejercicio más cálido registrado a nivel global.

Lo anterior significa en concreto que, la temperatura media mundial en 2025 fue de 14,97 °C, 0,59 °C por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020.

Igualmente, el 2025 fue el tercer año más cálido, con una temperatura media de 10,41 °C, 0,30 °C por debajo del récord de 2024 y 1,17 °C por encima de la media.

Aunque 2025 no fue el más cálido de los registros sí contribuyó a que las temperaturas globales de los últimos tres años (2023-2025) “promediaran más de 1,5 °C por encima del nivel preindustrial (1850-1900), lo que marca la primera vez que un período de tres años supera el límite de 1,5 °C”, recalcó el informe.

