Excluye la Casa Blanca al diario The Wall Street Journal para la visita de Trump a Escocia

Washington, Estados Unidos, a 21 de julio de 2025.- El diario The Wall Street Journal, quedó fuera del grupo de periodistas que cubrirán la vista del presidente Donald Trump a Escocia.

Dicha acción, es una respuesta al contenido que publicó el periódico, en el que atribuyeron al mandatario estadounidense un mensaje de cumpleaños al ya fallecido Jeffrey Epstein, quien fue acusado de delitos sexuales.

"Como confirmó la corte de apelaciones, The Wall Street Journal o cualquier otro medio de comunicación no tienen garantizado un acceso especial para cubrir al presidente Trump en el despacho oval, a bordo del Air Force One y en sus espacios de trabajo privados", indicó Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Asimismo, la funcionaria recalcó que esta decisión fue debido a difamaciones en contra del líder republicano.

"Debido a la conducta falsa y difamatoria de TWJ, no serán uno de los trece medios a bordo".

Será el 25 al 29 de julio, cuando Trump viaje a Escocia, donde sostendrá una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Cabe resaltar, que el pasado viernes 18 de julio, el presidente Donald Trump, presentó una demanda en contra de The Wall Street Journal, dos periodistas y el magnate de los medios Rupert Murdoch, por al menos 10 mil millones de dólares, por el contenido que difundieron relacionándolo con el caso Epstein.