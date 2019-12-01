Ex primera ministra de Castillo no podrá viajar a México, afirma el presidente interino de Perú

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 13:20:08

Lima, Perú, a 8 de noviembre 2025.- El presidente interino de Perú, José Jerí, confirmó que Betssy Chávez, primera ministra del mandatario izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), “no podrá viajar a México” hasta que su gobierno tome una decisión sobre el salvoconducto que debe darle tras el otorgamiento del asilo político.

“No nos vamos a pronunciar todavía sobre ello y, en consecuencia, (Chávez) no podrá viajar aún a México”, declaró el mandatario de transición a periodistas.

Las declaraciones del momentáneo jefe de Estado se dan luego del anuncio de la Cancillería peruana de que planteará a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se modifique la Convención de Caracas de 1954, por considerar que se ha tergiversado el derecho al asilo.

En ese sentido, el presidente Jerí comentó que coordinó los términos de ese anuncio con su ministro de Exteriores, Hugo de Zela, y que la decisión es no pronunciarse “todavía sobre el tema del salvoconducto”.

“Conocemos los tratados internacionales, sabemos las obligaciones”, remarcó al señalar que Perú aún no toma una decisión definitiva sobre este caso.

Además, el líder peruano remarcó que su gobierno no tiene “la obligación” de pronunciarse “mañana o pasado” sobre el salvoconducto y que “mientras tanto, el efecto práctico es que (Chávez) no puede salir del país”.