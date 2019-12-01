Ex jefe del FBI se declara "no culpable" de cargos federales; enfrenta juicio en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 10:52:31

Alexandria, Virginia, Estados Unidos, a 8 de octubre 2025.- James Comey, ex director del Buró Federal de investigaciones (FBI) se declaró “no culpable”, de los delitos de declaración falsa y obstrucción de una investigación federal, cuando se encargó de las pesquisas del caso de los supuestos vínculos con Rusia, de la campaña electoral presidencial de Donald Trump, en 2016.

Cabe señalar que la audiencia del ex funcionario en un tribunal federal de Alexandria, Virginia, se adelantó un día por cuestiones logísticas y de seguridad, informó The New York Times.

En la previa, el ex agente federal reiteró su presunción de inocencia a través de un video compartido en redes sociales.

"Me duele el corazón por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal, y soy inocente, así que tengamos un juicio y mantengamos la fe", dijo el ex director Comey.

El ex servidor público fue imputado el pasado 25 de septiembre por un gran jurado en Virginia por delitos de declaración falsa y obstrucción, cargos presentados por el Departamento de Justicia, días después de que el mandatario estadounidense instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra sus oponentes políticos.

A Comey se le acusa de mentir al Congreso durante su comparecencia en septiembre de 2020 cuando negó ser el responsable de la filtración de información a la prensa sobre la investigación sobre los vínculos de Trump con Moscú.