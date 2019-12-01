Evacúan celebración del 4 de julio en Washington ante la aproximación de una fuerte tormenta

Evacúan celebración del 4 de julio en Washington ante la aproximación de una fuerte tormenta
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 18:59:00
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Washington, D.C., Estados Unidos, 4 de julio de 2026.- Miles de personas que asistían a la celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos en el National Mall fueron desalojadas la tarde de este sábado, luego de que las autoridades advirtieran sobre la aproximación de una fuerte tormenta.

De acuerdo con los reportes oficiales, la evacuación se realizó de manera preventiva, apenas unas horas antes del discurso programado del presidente Donald Trump. En el lugar se registraron intensas ráfagas de viento y actividad eléctrica, condiciones por las cuales se activaron los protocolos de seguridad.

A través de los altavoces del evento, los organizadores solicitaron a todos los asistentes abandonar el lugar de inmediato para resguardar su integridad, mientras personal de seguridad coordinaba la salida ordenada del público.

Luego del anuncio, los asistentes se dirigieron a museos, edificios gubernamentales y otros espacios cercanos para protegerse de las condiciones meteorológicas, mientras las autoridades permanecían atentas a la evolución del clima.

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