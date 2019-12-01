Evacúan a más de 2 millones de personas en China por impacto del tifón Bavi

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 09:24:36

Beijing, China, a 11 de julio 2026.- Más de dos millones de personas en China fueron evacuadas debido a la llegada del tifón Bavi, que también afectó a Taiwán y varias islas de Japón y dejó sin electricidad a una gran parte de la región.

De acuerdo con los expertos meteorológicos chinos, se prevé que el meteoro toque tierra durante las primeras horas del domingo en la provincia oriental de Zhejiang.

Además, a manera de prevención, las autoridades suspendieron las clases, las actividades laborales, el transporte y las actividades al aire libre.

Igualmente, más de 400 vuelos y decenas de trenes fueron cancelados en esa provincia para reducir riesgos entre la población.

Según la cadena estatal CCTV, se pronostican "lluvias excepcionalmente abundantes" tanto en Zhejiang como en Fujian, otra provincia del este de China donde fueron evacuadas más de 130 mil personas.

De igual forma, las precipitaciones obligaron a evacuar a más de 100 mil personas en Pekín.