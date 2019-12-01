Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, llamó al sector privado a reforzar la vigilancia sobre la comercialización de sustancias químicas que, pese a tener usos legales, pueden ser desviadas por organizaciones criminales para la fabricación de drogas sintéticas.

Durante un taller organizado por la embajada estadounidense, en el que participaron autoridades de ambos países y representantes de empresas, el diplomático advirtió que los precursores químicos provenientes de países como China pueden terminar en laboratorios clandestinos de los cárteles.

Johnson señaló que las compañías tienen un papel importante en la prevención de estas actividades, por lo que pidió conocer a sus clientes, identificar transacciones sospechosas y mantener controles sobre sus cadenas de suministro para evitar que estos productos lleguen a manos de grupos delictivos.

El funcionario sostuvo que el combate al narcotráfico debe abarcar toda la cadena criminal, desde quienes suministran las sustancias químicas hasta quienes producen, distribuyen y financian las drogas, y aseguró que la coordinación entre México y Estados Unidos ha permitido obtener resultados.

Como parte de los avances, afirmó que al cierre de 2025 las muertes por sobredosis en territorio estadounidense disminuyeron 40 por ciento respecto al punto más alto de la crisis, lo que representaría alrededor de 40 mil fallecimientos menos al año. También indicó que el tráfico marítimo de drogas hacia ese país se redujo más de 95 por ciento.

Asimismo, destacó que México ha decomisado más de 98 toneladas de cocaína en el mar y 9.8 millones de pastillas de fentanilo, cifras que, según el embajador, reflejan los resultados de la colaboración bilateral en materia de seguridad.