EU intensifica ofensiva contra Irán; cumple tercera noche consecutiva de bombardeos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 19:20:58

Washington, Estados Unidos, a 13 de julio de 2026.- El conflicto entre Estados Unidos e Irán escaló nuevamente este lunes, luego de que las fuerzas estadounidenses iniciaran una tercera jornada consecutiva de ataques militares contra territorio iraní, en una operación autorizada por el presidente Donald Trump y que, según Washington, busca aumentar la presión sobre Teherán.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó a través de su cuenta en X que los bombardeos tienen como objetivo reducir la capacidad de Irán para lanzar ataques contra civiles y embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de energía.

Las acciones militares comenzaron pocos minutos después de que Trump adelantara, durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, que Irán sería atacado "muy duro" durante la noche y el día siguiente.

Aunque en un principio evitó precisar los blancos de la ofensiva, el mandatario estadounidense dejó abierta la posibilidad de atacar una zona del centro de Irán donde, según versiones, podría ubicarse una cuarta instalación nuclear.

La nueva ofensiva ocurre tras el anuncio de Trump sobre el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y la decisión de que Estados Unidos asuma el papel de "guardián del estrecho de Ormuz", luego de que Teherán cerrara esa vía marítima "hasta nuevo aviso" en respuesta a los recientes ataques estadounidenses.

Además, el presidente estadounidense afirmó que los países que utilicen esa ruta deberán aportar un 20 por ciento del valor de la carga transportada para cubrir los costos de seguridad, medida que, aseguró, comenzará a aplicarse de manera inmediata.

Asimismo, Irán ha respondido a las acciones militares con ataques dirigidos contra países aliados de Estados Unidos en la región, lo que mantiene la tensión en uno de los puntos estratégicos más importantes del Medio Oriente.