EU da por concluida una nueva fase de bombardeos contra objetivos en Irán

EU da por concluida una nueva fase de bombardeos contra objetivos en Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 22:42:59
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Washington, Estados Unidos, a 19 de julio de 2026.- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que concluyó una nueva etapa de operaciones militares contra Irán, tras completar nueve noches consecutivas de ataques dirigidos a infraestructura estratégica. De acuerdo con el organismo, las acciones finalizaron a las 22:00 horas del domingo, tiempo del este de Estados Unidos.

Mediante un comunicado, el mando militar detalló que los bombardeos estuvieron enfocados en centros de mando, sistemas de defensa antiaérea, instalaciones de vigilancia costera, capacidades marítimas, sitios de lanzamiento de misiles y drones, además de redes de comunicaciones.

Según el Centcom, estas operaciones tuvieron como finalidad disminuir la capacidad de Irán para llevar a cabo ataques contra embarcaciones comerciales y tripulaciones civiles que cruzan por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional.

El organismo aseguró que las fuerzas estadounidenses permanecen en estado de máxima alerta y listas para actuar, al tiempo que indicó que las operaciones fueron realizadas por instrucción del presidente Donald Trump, a quien atribuyó la decisión de mantener la ofensiva para exigir responsabilidades al gobierno iraní.

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