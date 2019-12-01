EU ataca a tres embarcaciones que navegaban en aguas internacionales

Washington, Estados Unidos, a 31 de diciembre de 2025.- Estados Unidos realizó el martes pasado una operación militar contra tres embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico que navegaban en convoy por aguas internacionales. El Comando Sur informó del hecho este miércoles, sin detallar el punto exacto donde se efectuaron los ataques.

Según un comunicado difundido en la red social X, la acción tuvo lugar el 30 de diciembre por instrucción del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. El mando militar indicó que las embarcaciones eran operadas por “Organizaciones Terroristas Designadas” y se desplazaban por rutas identificadas como habituales para estas actividades ilícitas.

"Tres ​narcoterroristas a bordo de la ‍primera embarcación fueron ‍abatidos en el primer ⁠enfrentamiento. Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y distanciándose antes de que los siguientes enfrentamientos ​hundieran sus respectivas embarcaciones", señaló el Comando Sur.

Con esta acción, suman 31 los operativos conocidos contra embarcaciones desde el inicio de la campaña estadounidense a principios de septiembre, con un saldo de 110 personas fallecidas, de acuerdo con cifras oficiales de Washington. Las autoridades no precisaron en qué sector del océano Pacífico se desarrolló el operativo.