Estudiante se quita la vida después de herir a su profesora en Texas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 17:29:18

Dallas, Texas, a 30 de marzo de 2026.- Un episodio de violencia sacudió este lunes a una comunidad escolar en el condado de Comal, Texas, luego de que un estudiante de 15 años atacara con un arma de fuego a una docente dentro de su escuela y, posteriormente, perdiera la vida en el mismo lugar al dispararse.

De acuerdo con autoridades locales, el hecho ocurrió en la Escuela Preparatoria Hill Country College, donde el adolescente disparó contra una maestra, quien fue trasladada a un hospital en San Antonio para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial sobre su estado de salud.

La oficina del Sheriff del condado confirmó el tiroteo y detalló que el joven falleció en el sitio. En un comunicado difundido en redes sociales, se indicó: “El estudiante involucrado, un joven de 15 años, falleció en el lugar”.

Durante una conferencia de prensa, el sheriff Mark Reynolds explicó que, tras herir a la profesora, el agresor se disparó a sí mismo. “El estudiante disparó a la profesora y luego creemos que él se apuntó a sí mismo y se disparó”, señaló.

El funcionario también aseguró que, una vez controlada la situación, no existía riesgo adicional para estudiantes, personal educativo ni para la población en general.

Como medida preventiva, el plantel fue cerrado inmediatamente después del incidente. Los alumnos fueron evacuados y trasladados a otra escuela cercana, donde pudieron reunirse con sus padres, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.