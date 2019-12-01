Autor: Redacción / Imagen ilustrativa / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 21:43:02

Tallin, Estonia, 27 de noviembre de 2026.- Estonia anunció que suspenderá los cruces terrestres de su frontera con Rusia a partir del próximo martes 1 de diciembre, como medida para proteger su seguridad nacional. Así lo confirmó el ministro estonio de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna, durante una visita a Bakú, Azerbaiyán.

Tsahkna señaló que la decisión responde a la preocupación por la seguridad ante las acciones de Rusia contra Estonia y otros países europeos.

El cierre comenzará oficialmente el martes 1 de diciembre de 2026 a las 7:00 de la mañana (hora local) y tendrá una duración inicial de seis meses. Al finalizar este periodo, el gobierno evaluará si es necesario mantener, modificar o levantar la restricción.

La medida afectará los cruces fronterizos de Narva, Koidula, Luhamaa y Saatse, donde se suspenderá el tránsito de peatones y vehículos. Sin embargo, el transporte de mercancías por ferrocarril a través de Narva podrá continuar operando, aunque estará sujeto a controles aduaneros y al cumplimiento de las sanciones vigentes.

Asimismo, el canciller advirtió que Estonia ha enfrentado un aumento de actos de sabotaje y ataques atribuidos a Rusia contra países europeos.

Finalmente, el anuncio se realizó durante la inauguración de la embajada de Estonia en Bakú, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y energéticas con los países del sur del Cáucaso.