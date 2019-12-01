Estallan protestas pro migrantes en Chicago durante visita de Kristi Noem

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 14:30:10

Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 3 de octubre 2025.- Miles de personas se manifestaron frente a la sede migratoria en el suburbio de Broadview, en las cercanías de la ciudad de Chicago, a manera de rechazo a las redadas migratorias, durante la visita de la jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.

Cabe mencionar que dichas instalaciones de procesamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), se convirtió en el epicentro del descontento contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Los inconformes gritaban consignas como “Vergüenza, vergüenza”, abucheaban y hacían ruido con tambores.

Por su parte, el gobierno desplegó a agentes federales camuflados y policías estatales con equipo antidisturbios.

Cabe mencionar que al menos seis manifestantes fueron detenidos y están acusados de cargos como resistencia, obstrucción y agresión agravada a un oficial de policía, informaron las autoridades.