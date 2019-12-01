Autor: Redacción / Imagen ilustrativa / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 20:26:03

Washington, Estados Unidos, 25 de noviembre de 2026.- El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una propuesta para imponer aranceles de hasta 20% a 14 países y regiones, entre ellos China, Japón y la Unión Europea, luego de concluir una investigación de ocho meses sobre el exceso de capacidad y producción en distintos sectores manufactureros.

La medida busca contrarrestar el exceso de producción industrial y los subsidios otorgados por gobiernos extranjeros. Sin embargo, las tasas todavía deberán pasar por un periodo de consultas públicas y audiencias de dos meses antes de su posible aplicación.

La propuesta, presentada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, deriva de una investigación iniciada en marzo de 2026 bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Asimismo, Washington argumenta que estos países producen más mercancías gracias al apoyo económico de sus gobiernos, lo que les permite venderlas a precios más bajos en otros mercados y competir con las empresas manufactureras estadounidenses.