Estados Unidos prevé controlar el espacio aéreo de Irán en las próximas semanas

Washington, D.C., Estados Unidos, 6 de marzo de 2026.- Estados Unidos prevé avanzar hacia el control del espacio aéreo iraní en las próximas semanas, informó este viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. De acuerdo con la funcionaria, los objetivos que se ha planteado Washington podrían alcanzarse en un plazo aproximado de entre cuatro y seis semanas.

Durante una conferencia de prensa, Leavitt explicó además que el gobierno estadounidense analiza posibles figuras que podrían encabezar el liderazgo en Irán. Sus declaraciones ocurren después de que el presidente Donald Trump señalara, en una entrevista reciente, que Estados Unidos debería tener participación en la selección del próximo dirigente de la República Islámica.

El mandatario estadounidense insistió este viernes en que cualquier negociación con Teherán solo sería posible bajo la condición de una “rendición incondicional”. Según detalló Leavitt, Trump considera que cuando Irán deje de representar un riesgo para Estados Unidos y se cumplan completamente los objetivos militares planteados por su administración, la situación equivaldría a una capitulación total, independientemente de cómo la describa el propio gobierno iraní.

Tras los ataques realizados por fuerzas de Estados Unidos e Israel, Irán respondió con bombardeos dirigidos a bases militares estadounidenses en Medio Oriente. Estos enfrentamientos han dejado un saldo de seis soldados estadounidenses fallecidos.

Pese a los ataques registrados en distintos puntos de su territorio, el gobierno iraní no ha dado indicios de que esté dispuesto a rendirse ante la ofensiva militar emprendida por Estados Unidos e Israel.