Estados Unidos podría llegar a un acuerdo para ponerle fin al conflicto con Rusia

Washington, Estados Unidos, a 28 de diciembre de 2025.- Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodímir Zelensky, expresaron este domingo que podría haber un posible acuerdo para poner fin al conflicto con Rusia, el cual se encuentra en una etapa avanzada, aunque reconocieron que aún quedan uno o dos puntos complejos por resolver. Ambos mandatarios adelantaron que en enero se prevé una reunión en Washington entre Trump y líderes europeos.

Tras un encuentro de aproximadamente dos horas en la residencia del mandatario estadounidense en Palm Beach, Trump aseguró, durante una conferencia de prensa conjunta, que las conversaciones registraron avances significativos. Señaló que en las próximas semanas se podrá determinar con mayor certeza si el conflicto puede llegar a su fin y afirmó que las posturas de Kiev y Moscú se han acercado, particularmente en lo relacionado con la región del Donbás.

Por su parte, Zelensky confirmó que él y varios dirigentes europeos sostendrán una reunión con Trump en Washington el próximo mes. Además, informó que durante la reunión en Florida ambos presidentes participaron en una videollamada con líderes europeos, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; así como los jefes de gobierno de Alemania, Francia y Reino Unido.

El primer ministro de Finlandia, Alexander Stubb, quien también formó parte de la conversación, indicó que se analizaron “medidas concretas para poner fin a la guerra y avanzar hacia una paz justa y duradera”, aunque no ofreció detalles adicionales.

En el ámbito interno, Zelensky reiteró que se contempla la posibilidad de someter a consulta ciudadana un eventual acuerdo con Rusia que implicaría reconocer la pérdida de territorios actualmente ocupados, aunque aclaró que se trata únicamente de una alternativa en análisis. Trump, por su parte, planteó la opción de presentar su plan de paz ante el Parlamento ucraniano, propuesta que Zelensky consideró positiva.

Finalmente, el mandatario estadounidense subrayó que las próximas semanas de negociaciones entre las delegaciones serán clave y advirtió que, de no lograrse avances concretos en el corto plazo, el conflicto seguirá dejando más víctimas mortales.