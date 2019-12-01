Washington, Estados Unidos, a 30 de junio de 2026.- El gobierno de Estados Unidos expresó su disposición para estrechar la relación con el próximo gobierno de Perú, luego de que Keiko Fujimori resultara vencedora en la segunda vuelta de la elección presidencial. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, envió un mensaje de felicitación a la presidenta electa y manifestó el interés de Washington por ampliar la cooperación bilateral.

A través de un comunicado, Rubio señaló que la administración del presidente Donald Trump buscará trabajar de manera cercana con el gobierno de Fujimori para reforzar la colaboración en materia de seguridad, así como impulsar los vínculos en inversión y comercio entre ambos países.

Keiko Fujimori, de 51 años, obtuvo la victoria en una contienda electoral muy cerrada, en un contexto de inestabilidad política para Perú, nación que ha tenido ocho presidentes desde 2016.

Su llegada a la Presidencia representa el retorno del fujimorismo al poder después de más de dos décadas de la caída del exmandatario Alberto Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000 y cuya gestión continúa generando opiniones divididas entre la población peruana.

Con este resultado electoral, Fujimori se suma a la lista de líderes de derecha que han alcanzado el poder en América Latina desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, consolidando una nueva tendencia política en la región.