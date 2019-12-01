Estados Unidos lanza campaña para combatir drones utilizados por grupos criminales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 21:19:55

Washington, Estados Unidos, 10 de octubre de 2026.- El gobierno de Estados Unidos puso en marcha la campaña “Adiós, Narcos”, como parte de sus acciones para frenar el uso de drones que, según sus autoridades, son empleados por grupos criminales para actividades ilegales en la frontera sur.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que trabaja en coordinación con la Oficina del Director de Tecnología del Departamento de Guerra para localizar y neutralizar los aparatos que representen una amenaza para el espacio aéreo estadounidense.

La estrategia también contempla aumentar la producción de sistemas de energía dirigida, una tecnología que permite atacar objetivos mediante energía concentrada.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, estos equipos podrían utilizarse para hacer frente a los drones con un menor costo por disparo y la posibilidad de realizar varios ataques.

A través de publicaciones en redes sociales, las dependencias señalaron que continuarán desarrollando estas herramientas para combatir las amenazas relacionadas con el uso de drones. No obstante, no precisaron qué equipos se utilizarán, si ya se encuentran en operación ni cuáles han sido los resultados de esta estrategia.