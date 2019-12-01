Washington, Estados Unidos, a 7 de julio de 2026.- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este martes que llevó a cabo una nueva serie de ataques contra objetivos estratégicos en Irán, como parte de su respuesta a los presuntos ataques iraníes contra tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el mando militar estadounidense, la operación alcanzó más de 80 objetivos mediante el uso de municiones de precisión. Entre los blancos se encontraban sistemas de defensa antiaérea, centros de mando y control, radares costeros, capacidades de misiles antibuque y más de 60 embarcaciones rápidas pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desplegadas en esa zona marítima.

El Centcom señaló que el propósito de la ofensiva fue disminuir la capacidad de Irán para realizar ataques contra el tráfico marítimo internacional en uno de los corredores comerciales más importantes del mundo.

Asimismo, Estados Unidos responsabilizó a Irán de los ataques contra los buques mercantes M/T Al Rekayyat, con bandera de las Islas Marshall; M/T Wedyan, de bandera saudita; y M/T Cyprus Prosperity, registrado en Liberia. Washington calificó estos hechos como una violación al alto el fuego y a la libertad de navegación.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado ni rechazado las acusaciones sobre su presunta participación en los incidentes ocurridos en el estrecho de Ormuz.

Finalmente, el Centcom advirtió que sus fuerzas permanecerán en estado de alerta y listas para responder en caso de que Irán incumpla los términos establecidos o se registren nuevas acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación en la región.