Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 20:54:46

San Diego, Estados Unidos, 25 de noviembre de 2026.- Un vuelo de American Airlines que viajaba de San Diego a Chicago fue desviado hacia Phoenix luego de que un pasajero intentara acercarse a una salida de emergencia, situación que fue controlada por la tripulación y otros viajeros.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre. De acuerdo con el testimonio de un pasajero identificado como Hunter Gregory, el hombre se dirigió hacia la parte delantera del avión y comenzó a forcejear con una puerta lateral mientras gritaba: “Quiero ver a Jesús. Bájame de este avión”.

Ante la situación, un auxiliar de vuelo bloqueó el pasillo con un carrito de bebidas, mientras otros pasajeros ayudaron a la tripulación a someter al hombre y sujetarlo con cinta adhesiva. Según el testimonio, el pasajero continuó forcejeando hasta el aterrizaje.

Los pilotos reportaron a los controladores aéreos una “amenaza de nivel 3”, clasificación que indica un intento grave de interferencia o acceso a zonas restringidas. El avión aterrizó en Phoenix alrededor de la 1:00 de la mañana.

Hasta el momento, la Policía de Phoenix informó que el hombre no fue arrestado, sino trasladado a un hospital para recibir una evaluación médica debido a una lesión leve que sufrió durante el incidente.