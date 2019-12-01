Estados Unidos abrirá sus puertas a Flávio Bolsonaro y su familia tras derrota electoral

Washington, Estados Unidos, a 27 de octubre de 2026.- El gobierno de Estados Unidos permitirá el ingreso del senador brasileño Flávio Bolsonaro y de sus familiares mediante la expedición de visas, en medio de la controversia generada por las versiones sobre su presunta salida de Brasil después de perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión fue dada a conocer este martes por una fuente de alto nivel del Departamento de Estado estadounidense, quien confirmó, bajo condición de anonimato, que se otorgarán los documentos migratorios al excandidato y a su familia. Sin embargo, el funcionario no precisó si el legislador ya se encontraba en camino hacia territorio estadounidense.

La noticia se difundió en un contexto de incertidumbre sobre el paradero de Bolsonaro, luego de que medios de comunicación reportaran que habría abandonado Brasil acompañado de su esposa y sus dos hijas. Hasta el momento de las declaraciones iniciales, Washington no había confirmado oficialmente su llegada al país.

El caso también está marcado por una resolución judicial que ordenó al senador entregar sus pasaportes y le prohibió salir del territorio brasileño. La medida fue emitida por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, en el marco de una investigación relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero, acusaciones que forman parte de los procesos que enfrenta el político.

Ante el incumplimiento del plazo establecido para entregar sus documentos de viaje, las autoridades brasileñas procedieron a cancelar sus pasaportes ordinario y diplomático, de acuerdo con reportes difundidos por medios de comunicación.

La situación tomó mayor relevancia luego de la derrota electoral de Flávio Bolsonaro frente a Lula da Silva, quien obtuvo la victoria en la segunda vuelta celebrada el domingo 25 de octubre. El senador no reconoció el resultado y manifestó su intención de impugnar los comicios, al cuestionar el desarrollo del proceso electoral.