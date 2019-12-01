Esta semana se llevarán a cabo las audiencias de los hermanos Menéndez para obtener su libertad condicional en California 

California, Estados Unidos, a 20 de agosto de 2025.- Este jueves, los hermanos Menéndez comparecerán ante la junta de libertad condicional, en California, tras más de tres décadas en prisión, esto por ser condenados por el asesinato de sus padres ocurrido en 1989, esto se da luego de que fueran resentenciados el pasado mes de mayo, para después obtener un giro procesal el cual por primera vez, les da la posibilidad de tener libertad condicional.

Las audiencias están programadas por separado, las cuales se llevaran a cabo el jueves y viernes respectivamente. La primera de ellas será la de Erik Menéndez, la cual está programada para este jueves 21 de agosto, la segunda será la de Lyle Menéndez, que se celebrará el viernes 22 de agosto, para así, después de que se lleven a cabo, la junta pueda tomar una decisión, que arrojará si los hermanos Menéndez son aptos o no para adquirir su libertad condicional.

En caso de que la respuesta de la junta sea positiva y se apruebe su libertad condicional, antes tendrá que pasar la decisión a considerar con el gobernador de California, Gavin Newson, ya que él se encargaría de dar la última palabra en esta decisión, lo que indican que si el gobernador da luz verde, los hermanos Menéndez estarían libres aproximadamente 5 meses después. En caso de que se les negara la libertad condicional, indican que la siguiente revisión podría demorar entre tres y quince años.

Ante esta situación, Nathan Hochman, representante de la Fiscalía del Condado de los Ángeles, se mostró en contra de la liberación de los hermanos: “Continuamos oponiéndonos a su liberación porque no han demostrado plena comprensión de sus crímenes ni han mostrado estar completamente rehabilitados, por lo tanto, siguen representando un riesgo para la sociedad”, indicó.