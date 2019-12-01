Espera el papa León XIV seguir la idea de apertura de su antecesor,  Francisco, hacia la comunidad LGBTQ+

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 07:50:00

Roma, Italia, a 2 de septiembre de 2025.- El papa León XIV, recibió en el Palacio Apostólico al sacerdote estadounidense James Martin, con quien sostuvo una reunión privada en donde le expresó que espera seguir con la idea de apertura de su antecesor, Francisco, hacia la comunidad LGBTQ+.

“Recibí el mensaje de que el Papa León continuará con la misma apertura que Francisco mostró hacia los católicos LGBTQ. Encontré a León alegre, relajado y sereno. ¡Es un placer estar con él!”, escribió en su cuenta de X.

De acuerdo a declaraciones de Martin, uno de los principales defensores de los fieles homosexuales en la Iglesia católica, a conversación que sostuvo con el pontífice “fue muy calurosa, receptiva, amigable y tranquila”.

Será el próximo fin de semana, cuando Martin participará en una peregrinación de las personas LGBTQ+ al Vaticano, esto en el marco del Jubileo, Año santo de la Iglesia.