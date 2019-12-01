España considera prohibir redes sociales a menores de 16 años

España considera prohibir redes sociales a menores de 16 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 12:10:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, a 3 de febrero 2026.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó que su administración considera prohibir las redes sociales para los menores de 16 años y creará una ley para responsabilizar personalmente a los ejecutivos de las redes sociales por el discurso de odio en sus plataformas.

En ese sentido, Madrid se suma a Londres y París, quienes comparten la postura de adaptar medidas más duras contra las redes sociales.

Cabe señalar que gobiernos de varias partes del mundo, analizan de igual forma el  impacto del tiempo que los niños pasan frente a las pantallas en su desarrollo y salud mental.

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca debieron transitar solos... Ya no lo aceptaremos", dijo Sánchez al dirigirse a la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái.

El mandatario español dijo que su nación se había unido a otros cinco países europeos a los que denominó la "Coalición de los dispuestos digitalmente" para coordinar y hacer cumplir la regulación transfronteriza.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Auto vuelca en la carretera a Chichimequillas en Querétaro
Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano tras ataque armado en Culiacán
Detienen a exdiputado de Tabasco por presunta violencia de género
Operativos de seguridad en Sinaloa dejan 16 detenidos y decomisos de armas y estupefacientes
Más información de la categoria
Remesas a México caen 4.6% en 2025, indica Banxico
Reunión de seguridad y mañanera, motivos de visita de Sheinbaum a Michoacán: Segob
Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano tras ataque armado en Culiacán
Sheinbaum confirma: sí habrá reforma electoral y será enviada este mes
Comentarios