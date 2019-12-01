España considera prohibir redes sociales a menores de 16 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 12:10:05

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, a 3 de febrero 2026.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó que su administración considera prohibir las redes sociales para los menores de 16 años y creará una ley para responsabilizar personalmente a los ejecutivos de las redes sociales por el discurso de odio en sus plataformas.

En ese sentido, Madrid se suma a Londres y París, quienes comparten la postura de adaptar medidas más duras contra las redes sociales.

Cabe señalar que gobiernos de varias partes del mundo, analizan de igual forma el impacto del tiempo que los niños pasan frente a las pantallas en su desarrollo y salud mental.

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca debieron transitar solos... Ya no lo aceptaremos", dijo Sánchez al dirigirse a la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái.

El mandatario español dijo que su nación se había unido a otros cinco países europeos a los que denominó la "Coalición de los dispuestos digitalmente" para coordinar y hacer cumplir la regulación transfronteriza.