Eslovaquia amenaza con cortar suministro eléctrico a Ucrania por disputa energética

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 15:38:57

Bratislava, Eslovaquia, a 21 de febrero de 2026.- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, advirtió este sábado que su gobierno podría suspender el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania si Kiev no restablece, en un plazo de dos días, el bombeo de petróleo ruso hacia territorio eslovaco.

El suministro de gas es transportado a través de Ucrania y permanece interrumpido desde hace casi un mes, lo que ha generado tensiones entre ambos países en medio del complejo escenario energético derivado de la guerra en la región.

La advertencia se produce debido a que Eslovaquia y Hungría figuran entre los pocos países de la Unión Europea que aún dependen de cantidades significativas de petróleo ruso.

El suministro llega principalmente a través del oleoducto Oleoducto Druzhba, infraestructura estratégica que atraviesa territorio ucraniano y que ha sido clave para el abastecimiento energético en Europa Central.

La posible suspensión del suministro eléctrico de emergencia añadiría presión a la ya delicada relación entre ambos países, en un momento en que la seguridad energética continúa siendo uno de los principales desafíos para la región.