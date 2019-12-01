Erupción en el volcán Kilauea; eleva fuentes de lava a más de 30 metros en Hawái

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 15:41:30

Hawái, Estados Unidos, a 23 de agosto de 2025.- El volcán Kilauea, en la isla de Hawái, registró una nueva erupción la madrugada de este sábado 23 de agosto, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El organismo detalló que el episodio comenzó a las 2:52 hora local (12:52 GMT).

Durante la actividad volcánica, las fuentes de lava alcanzaron más de 30 metros de altura, mientras que en la zona norte se reportó la salida de magma acompañada de movimientos sísmicos.

El USGS indicó que este evento corresponde al episodio número 31 de la erupción que se mantiene activa, lo que confirma la alta frecuencia de actividad del Kilauea.

Situado en la llamada Gran Isla de Hawái, este volcán es considerado uno de los más activos del planeta, con un historial constante de erupciones que lo convierten en objeto de monitoreo permanente por parte de especialistas.