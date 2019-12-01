Eric Adams no buscará la reelección a la alcaldía de Nueva York

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 08:14:45

Nueva York, Estados Unidos, a 29 de septiembre 2025.- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció que se retira de la carrera a la reelección y no optará a un segundo mandato.

Lo anterior lo dio a conocer en un video publicado en su cuenta oficial de X, a semanas de que se lleven a cabo los comicios locales.

“Los neoyorquinos deberían desconfiar de cualquier político o movimiento político que afirme que debemos destruir por completo los sistemas que creamos juntos a lo largo de generaciones para dar paso a un nuevo orden, no probado, dirigido por supuestos salvadores”, afirmó el munícipe.

Cabe mencionar que el aún edil lanzó su campaña como un candidato independiente, al perder las elecciones primarias en el partido demócrata contra Zohran Mamdani, quien lidera las encuestas.

Según algunos medios neoyorquinos, el equipo del ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también de candidatura independiente, instó a Adams a que se retirara de la contienda para permitirle competir contra el aspirante demócrata.

Las últimas encuestas daban pocas esperanzas al actual alcalde para un segundo mandato, ya que le situaban en cuarta posición por detrás de Mamdani, Cuomo y el candidato republicano Curtis Sliwa.