Enviará el Pentágono 200 soldados de la Guardia Nacional a Portland, Oregón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 11:30:43

Washington, Estados Unidos, a 29 de septiembre de 2025.- El Pentágono anunció este lunes que serán desplegados 200 soldados de la Guardia Nacional en Portland, Oregón.

De acuerdo al portavoz del Pentágono, Sean Parnell, los elementos "serán llamados a servicio federal de inmediato por un período de 60 días para proteger a la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y a otros empleados del gobierno estadunidense que estén realizando funciones federales".

De acuerdo a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta medida es necesaria, para combatir el crimen, así como la inmigración ilegal.

Oregón, interpuso una demanda ante los tribunales, con la finalidad de bloquear el despliegue militar, en donde indican que durante las manifestaciones son menos de 30 personas las que participan, por lo que no ha habido arrestos desde junio.

Por ello, las autoridades del estado, aseguraron que no es necesario el despliegue de personal de la Guardia Nacional.