Enviados de Trump llegan a Qatar; EEUU e Irán niegan contacto directo

Enviados de Trump llegan a Qatar; EEUU e Irán niegan contacto directo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 08:01:23
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Doha, Qatar, a 30 de junio 2026.- Qatar confirmó la llegada a Doha, de Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados especiales del presidente Donald Trump.

No obstante, los representantes de Estados Unidos e Irán negaron la posibilidad de una reunión frente a frente, por lo que contradicen al mandatario estadounidense.

En ese sentido, el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, aseguró "Witkoff y Kushner están en Doha para hablar con los mediadores" y analizar el progreso de las negociaciones.

Igualmente reveló algunos de los temas de conversación, como son la situación con la República Islámica y el alto al fuego entre Israel y Líbano.

Por su parte, Irán negó que tenga previsto reunirse con los representantes de la Unión Americana.

“En ningún momento hemos tenido previsto celebrar reuniones con la parte estadounidense, en ningún nivel durante los próximos días, por lo que no hay ningún encuentro que hayamos decidido abandonar”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

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