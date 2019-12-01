Entre acusaciones de genocidio y extremismo se cumplen 2 años del conflicto Israel-Gaza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 08:12:27

Jerusalén, Israel, a 7 de octubre 2025.- El 7 de octubre de 2025 se cumplieron dos años del inicio del conflicto bélico entre Israel y un grupo extremista que controla la Franja de Gaza.

En dicha fecha, pero del 2023, cerca de 3 mil 500 integrantes del grupo terrorista, Hamás, lanzaron un ataque contra varias poblaciones fronterizas de Israel, como Kibutz, así como en el Festival de Música Nova, en donde murieron más de mil 200 personas y 251 más fueron tomadas como rehenes.

No obstante, desde aquel día, el Ejército israelí comenzó con su ofensiva en el enclave palestino y ha atacado múltiples estructuras claves de los islamistas; sin embargo, también ha destruido edificios residenciales, puertos, escuelas, campos de refugiados y hospitales, bajo la excusa de que eran escondites de terroristas.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, las Fuerzas Armadas del Estado judío han causado la muerte de más de 67 mil palestinos, la mayoría mujeres y niños.

De igual forma, la dependencia controlada por Hamás aseguró que hay un número indeterminado de personas atrapadas debajo de los escombros.

Además, en las más recientes fechas, varios países han acusado a Israel de perpetrar un genocidio en la Franja de Gaza.

También, organizaciones civiles e internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseveraron que la población de Gaza sufre hambruna y cientos de personas han muerto por inanición debido a los bloqueos de ayuda humanitaria por parte de los israelíes.