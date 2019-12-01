Suspende Baja California Sur clases por paso del huracán “Priscilla”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 08:23:05

La Paz, Baja California Sur, 7 de octubre de 2025. El Gobierno de Baja California Sur anunció la suspensión de clases y labores en todos los niveles educativos de los municipios de Los Cabos y La Paz, debido a las afectaciones provocadas por el paso del huracán “Priscilla”.

“Esta es la primera decisión del Consejo (Estatal de Protección Civil de Baja California Sur), con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población ante cualquier eventualidad”, informó el Gobierno estatal a través de sus redes sociales.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada: “Se invita a mantenerse atentos a la información oficial”, puntualizó.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “Priscilla” se intensificó a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante la mañana de este martes.

A las 06:00 horas, su centro se localizaba a 370 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y avanza hacia el noroeste a 17 km/h.

“Sus desprendimientos nubosos generarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa, y el norte y centro de Nayarit; así como lluvias fuertes (de 25 a 50 milímetros) en Jalisco, Colima y Michoacán”, informó el organismo.