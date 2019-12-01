-->

Desde mi llegada al Gobierno, hay 27 muertes menos cada día en el país: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 11:19:57
Ciudad de México, 7 de octubre de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió que durante el primer año de su gobierno, los homicidios dolosos se redujeron 32 por ciento, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, lo que representa 27 muertes menos cada día en el país.

“Imagínense, 27 homicidios menos diario, 32 por ciento, pero digamos el número a lo mejor no es tan significativo como decir que cada día hay 27 homicidios dolosos menos, 27 personas que no fallecen diariamente por motivo de un homicidio doloso. Una reducción muy significativa, evidentemente nosotros vamos a seguir trabajando para que la reducción sea mayor”, destacó durante la conferencia Las mañaneras del pueblo.

La mandataria mexicana atribuyó esta disminución a la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, que incluyen la atención a las causas, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, el mantenimiento de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, y la aplicación de nuevas leyes como el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, diseñadas para coadyuvar con los Ministerios Públicos estatales y federales.

Sheinbaum Pardo también reconoció que esta tendencia a la baja inició durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando los homicidios se estabilizaron entre 2019 y 2021, en contraste con los gobiernos anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los que los índices de violencia crecieron de forma abrupta.

