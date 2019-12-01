Claudia Sheinbaum niega acarreo en su Informe de Gobierno; afirma esos tiempos se acabaron

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 08:40:50

Ciudad de México, 7 de octubre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que haya existido acarreo en el evento que presidió el pasado 5 de octubre en el Zócalo capitalino, con motivo de rendir un Informe sobre su primer año de Gobierno.

En ese sentido, la mandataria mexicana dejó en claro que la invitación a asistir fue abierta al público, ya que no se tuvo injerencia con la presencia de sindicatos, confederaciones y agrupaciones en el Zócalo.

“Se invitó abiertamente, aquí no hay ‘corporativismo’, eso tiene que quedar muy claro. Nosotros estamos en contra del ‘corporativismo’ que se dio durante toda la época del priismo”, dijo Sheinbaum Pardo en su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

“Digo de Morena porque de ahí venimos. En este caso fue una invitación abierta y los sindicatos se movilizaron, pero no hubo un llamado desde el Gobierno a decir ‘movilízate sindicato tal o sindicato otro’”, apuntó.

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo federal se dieron luego de que se señaló la presencia de varias personas acarreadas en el Zócalo de la Ciudad de México, inclusive la presencia de sindicatos y agrupaciones al mero estilo priista, para mostrar músculo.