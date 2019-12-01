Encuentran restos de una ciudad sumergida en el mar Mediterráneo, en Egipto; tendría al menos más de 2000 años de antigüedad 

Bahía de Bukir, Egipto a 22 de agosto de 2025.- Se informó que en la Bahía de Bukir, en el mar mediterráneo, dieron con lo que se cree podría tratarse de una ciudad sumergida, esto en frente de Alejandría.

Al respecto se informó que los restos retirados del fondo del mar, podrían pertenecer a la Ciudad de Canopo, la cual era un importante centro de la dinastía ptolemaica, la cual gobernó Egipto alrededor de casi tres siglos.

La explicación que le dieron los expertos en el tema a esta ciudad sumergida es, que gracias los terremotos y el aumento del nivel del mar, terminó por dejarla completamente abajo del mar, tras examinar las piezas rescatadas, se cree que esta ciudad tiene al menos más de dos mil años de antigüedad.

Dentro de las piezas encontradas se encuentran estatuas reales y esfinges claramente anteriores a la época romana, incluyendo una estatua parcialmente conservada de Ramsés II, además, rescataron un barco mercante, anclas de piedra y una grúa portuaria, ya que se asegura que ahí existía un muelle que se utilizó como puerto para las embarcaciones en las épocas romanas y bizantinas.