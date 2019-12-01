Encuentran a más de 30 perros muertos de hambre en finca de España; rescatan varios más con desnutrición

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 14:31:38
Badajoz, España, a 8 de agosto 2025.- La Guardia Civil de España informó que encontró a 32 perros muertos a causa del hambre en una finca ubicada en la provincia de Badajoz, en Extremadura.

De acuerdo con información oficial, el hallazgo de los cadáveres se dio tras una denuncia por abandono y maltrato animal.

Asimismo se detalló que había varios ejemplares sueltos, otros atados con cadenas o encerrados en jaulas.

“Todos se encontraban en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida, y algunos habrían intentado alimentarse con los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos”, expresó la autoridad española en redes sociales.

Se dio a conocer que los perros habían sido abandonados desde junio y todos presentaban un estado crítico de salud, con una evidente desnutrición que impedía cualquier acción significativa para salvarlos.

