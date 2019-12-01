En Texas, encuentran a 23 migrantes escondidos en cabina de un camión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 08:18:37
Laredo, Texas, Estados Unidos, a 3 de diciembre 2025.- Al menos 23 migrantes irregulares fueron hallados escondidos dentro de la cabina de descanso de un tracto camión, en el condado de La Salle, al norte de Laredo, Texas.

De acuerdo con información oficial, el Departamento de Seguridad Pública del estado (DPS) localizó una unidad pesada sospechosa que transitaba por la orilla de una carretera interestatal, cerca de la frontera con México.

Asimismo, detalló que los agentes notaron el vehículo mientras realizaban un control de tráfico de la operación Estrella Solitaria.

Durante la inspección, uno de los uniformados descubrió que el conductor, identificado como John David Amaya, de 24 años y residente de Laredo, conducía el vehículo sin la licencia de conducir comercial (CDL) correspondiente.

Por lo anterior, con la ayuda de un binomio canino el elemento del DPS encontró a 23 inmigrantes indocumentados escondidos en la zona de descanso del camión.

Se dio a conocer que los inmigrantes, quienes fueron entregados a la Patrulla Fronteriza (CBP) son originarios de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y México.

El conductor del tráiler fue arrestado y acusado de 23 cargos de tráfico de personas, un delito grave a nivel estatal.

