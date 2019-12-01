Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 07:57:22

San Petersburgo, Rusia, a 29 de diciembre 2025.- Elementos de seguridad de Rusia detuvieron en San Petersburgo a 70 miembros de una secta religiosa que dedicaba sus rezos al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y al ejército ucraniano.

Lo anterior lo dio a conocer el portal independiente de noticias, Holod, a través de una publicación en la que aseguró que la policía local irrumpió en una reunión de la organización religiosa proucraniana Escuela del Principio Unificado donde fueron capturados unos 70 asistentes, todos acusados de difundir información falsa acerca de las Fuerzas Armadas nacionales.

En dicha congregación se encontraban profesores de todos los niveles y habitantes de San Petersburgo, detalló la nota.

Según los medios locales rusos, los líderes de la secta promovían ideas contrarias a la línea oficial rusa acerca de la guerra de Ucrania; además de desprestigiar a los soldados rusos y a los ciudadanos que les apoyaban.

Cabe mencionar que los detenidos se enfrentan a condenas de hasta 10 años de prisión.