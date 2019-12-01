En Rusia, detienen a 70 personas que rezaban por el bienestar de Zelenski

En Rusia, detienen a 70 personas que rezaban por el bienestar de Zelenski
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 07:57:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Petersburgo, Rusia, a 29 de diciembre 2025.- Elementos de seguridad de Rusia detuvieron en San Petersburgo a 70 miembros de una secta religiosa que dedicaba sus rezos al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y al ejército ucraniano.

Lo anterior lo dio a conocer el portal independiente de noticias, Holod, a través de una publicación en la que aseguró que la policía local irrumpió en una reunión de la organización religiosa proucraniana Escuela del Principio Unificado donde fueron capturados unos 70 asistentes, todos acusados de difundir información falsa acerca de las Fuerzas Armadas nacionales.

En dicha congregación se encontraban profesores de todos los niveles y habitantes de San Petersburgo, detalló la nota.

Según los medios locales rusos, los líderes de la secta promovían ideas contrarias a la línea oficial rusa acerca de la guerra de Ucrania; además de desprestigiar a los soldados rusos y a los ciudadanos que les apoyaban.

Cabe mencionar que los detenidos se enfrentan a condenas de hasta 10 años de prisión.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En LC, Michoacán aseguran 183 máquinas tragamonedas relacionadas con delitos contra la salud y extorsión
Persecución y balacera en Jacona, Michoacán, deja un herido y una camioneta asegurada
Accidente en la Siglo XXI deja un fenecido
Accidente en Morelia, Michoacán deja dos heridos
Más información de la categoria
Cae presunto jefe de plaza de Macuspana, Tabasco; es objetivo prioritario del gobierno
Sheinbaum viajará a Oaxaca tras descarrilamiento del Tren Interoceánico; se reunirá con familias de afectados
Sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico narra su experiencia
Frente frío 25 ocasionará frío y lluvia en varios estados del país
Comentarios