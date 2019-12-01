En EEUU, dan 17 años de prisión a líder criminal por tráfico internacional de estupefacientes

En EEUU, dan 17 años de prisión a líder criminal por tráfico internacional de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 08:20:54
Miami, Florida, Estados Unidos, a 7 de marzo 2026.- Un hombre identificado como Rosbin Leonardo Duarte Elvir, fue condenado a 17 años en prisión por liderar un grupo criminal que traficaba estupefacientes a Estados Unidos, desde Cali, Colombia, a través de Centroamérica y México.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de EEUU (DOJ), la sentencia en contra del ciudadano hondureño también implica el decomiso de 5 millones de dólares.

Según las autoridades estadounidenses, el ahora sentenciado lideraba una organización criminal transnacional (TCO) que escondía cocaína en cajas de fruta desde el aeropuerto de Cali a la isla de San Andrés en Colombia.

“Con la asistencia de no menos de 20 policías colombianos corruptos, los conspiradores exportaban la cocaína fuera del aeropuerto de la isla de San Andrés, y entonces llevaban de contrabando la cocaína por bote a Nicaragua u Honduras, después a México y Estados Unidos por tierra”, indicó el DOJ.

Asimismo, los fiscales aseguraron que con ese método, Duarte Elvir y sus cómplices traficaron “miles de kilogramos de cocaína de Colombia a Estados Unidos” hasta que, en mayo de 2024, policías colombianos confiscaron 540 kilogramos de cocaína del grupo criminal en el aeropuerto de Cali.

“Duarte Elvir y su organización criminal transnacional obtuvieron ganancias sustanciales. Duarte Elvir usó los ingresos del tráfico de drogas para un estilo de vida lujoso, que incluye una larga propiedad fuera de Cali, en Colombia”, añadió el comunicado.

