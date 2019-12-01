En Colombia desmantelan la "Casa del Terror"; decomisan estupefacientes y rescatan a menores

En Colombia desmantelan la "Casa del Terror"; decomisan estupefacientes y rescatan a menores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 13:47:47
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Bogotá, Colombia, a 17 de octubre 2026.- Personal de seguridad de Bogotá ejecutó una orden de cateo en una vivienda conocida como la “Casa del Terror”, ubicada en el barrio La Gaitana, tras recibir reportes de presunto consumo y venta de estupefacientes, además de la presencia de menores de edad en condiciones de vulnerabilidad.

En el operativo los agentes encontraron 30 dosis de sustancias estupefacientes, armas cortopunzantes y varios teléfonos celulares reportados como robados.

Además detuvieron a un hombre sospechoso, en posesión de drogas y artefactos peligrosos.

Igualmente se dio a conocer que dentro del inmueble fueron ubicados 13 menores de edad, cuyas edades oscilaban entre los 6 meses y los 17 años.

Según informes oficiales, algunos de ellos convivían con sus padres, madres, padrastros o abuelos dentro de la vivienda, que era alquilada por habitaciones de manera temporal y estaba habitada por familias colombianas y venezolanas.

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