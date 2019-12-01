En Alemania detienen a 3 vinculados a grupo extremista palestino

En Alemania detienen a 3 vinculados a grupo extremista palestino
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 10:46:22
Berlín, Alemania, a 1 de octubre 2025.- Personal de seguridad alemana capturó a tres hombres, sospechosos de comprar armas que serían utilizadas para "atentados mortales contra establecimientos israelíes o judíos en Alemania".

Lo anterior lo dio a conocer la Fiscalía Federal Alemana, quien informó que las detenciones se llevaron a cabo en la ciudad de Berlín.

Además, detalló que a los detenidos se les “descubrieron un fusil de asalto AK-47, varias pistolas y una gran cantidad de municiones".

De igual forma, ministerio público identificó a los tres hombres como Abed Al G. y Ahmad I., ambos "ciudadanos alemanes", así como Wael F. M., "nacido en Líbano".

De acuerdo con la autoridad, se dedicaban a la adquisición de "armas de fuego y municiones" en Alemania en nombre del movimiento islamista palestino.

