En Alemania detienen a 3 vinculados a grupo extremista palestino

Berlín, Alemania, a 1 de octubre 2025.- Personal de seguridad alemana capturó a tres hombres, sospechosos de comprar armas que serían utilizadas para "atentados mortales contra establecimientos israelíes o judíos en Alemania".
Lo anterior lo dio a conocer la Fiscalía Federal Alemana, quien informó que las detenciones se llevaron a cabo en la ciudad de Berlín.
Además, detalló que a los detenidos se les “descubrieron un fusil de asalto AK-47, varias pistolas y una gran cantidad de municiones".
De igual forma, ministerio público identificó a los tres hombres como Abed Al G. y Ahmad I., ambos "ciudadanos alemanes", así como Wael F. M., "nacido en Líbano".
De acuerdo con la autoridad, se dedicaban a la adquisición de "armas de fuego y municiones" en Alemania en nombre del movimiento islamista palestino.