En accidente automovilístico, resulta herido ex alcalde de Nueva York

En accidente automovilístico, resulta herido ex alcalde de Nueva York
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 15:51:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Concord, Nueva Hampshire, a 31 de agosto de 2025.- El ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, sufrió un accidente automovilístico en Nueva Hampshire, en el que resultó con una vertebra fracturada, así como otras lesiones.

Según información que publicó el jefe de seguridad de Giuliani, Michael Ragusa, el vehículo fue golpeado por la parte trasera cuando viajaba por la autopista el sábado por la noche.

“Sufrió lesiones pero está de buen ánimo y recuperándose enormemente... Esto no fue un ataque dirigido”, aseguró.

“Una fractura de vértebra torácica, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en su brazo izquierdo y pierna inferior”, se lee en el comunicado.

Asimismo, indicó que en el carro que se transportaba había sido alquilado, por lo que no se sabía que era él quien iba a bordo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Esclarecen autoridades hechos ocurridos en Aurrera de la colonia Torreón Nuevo de Morelia, Michoacán 
Bloqueo en la carretera Apatzingán - Tepalcatepec moviliza a las autoridades de Michoacán 
En Charo, Michoacán detienen a un sujeto en posesión de 500 dosis de estupefacientes
Encuentran flotando tres cuerpos en río de Chilpancingo, Guerrero
Más información de la categoria
Bloqueo en la carretera Apatzingán - Tepalcatepec moviliza a las autoridades de Michoacán 
Se registra ataque armado en la inmediaciones de supermercado en Morelia, Michoacán, hay un herido y dos detenidos
Profesor es herido por exalumno en secundaria de Saltillo, Coahuila 
Baches convierten en prueba de obstáculos Maratón de la CDMX 2O25: Ganador reprocha a Clara Brugada y organizadores, y acusa discriminación a su categoría 
Comentarios