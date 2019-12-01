En accidente automovilístico, resulta herido ex alcalde de Nueva York

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 15:51:00

Concord, Nueva Hampshire, a 31 de agosto de 2025.- El ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, sufrió un accidente automovilístico en Nueva Hampshire, en el que resultó con una vertebra fracturada, así como otras lesiones.

Según información que publicó el jefe de seguridad de Giuliani, Michael Ragusa, el vehículo fue golpeado por la parte trasera cuando viajaba por la autopista el sábado por la noche.

“Sufrió lesiones pero está de buen ánimo y recuperándose enormemente... Esto no fue un ataque dirigido”, aseguró.

“Una fractura de vértebra torácica, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en su brazo izquierdo y pierna inferior”, se lee en el comunicado.

Asimismo, indicó que en el carro que se transportaba había sido alquilado, por lo que no se sabía que era él quien iba a bordo.