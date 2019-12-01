En 2025 se registraron terremotos de gran magnitud a lo largo del mundo; aquí te presentamos una lista de los más notorios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 12:47:42

Ciudad de México, a 30 de diciembre 2025.- Durante el 2025 se han registrado terremotos de gran magnitud que causaron muchas muertes y heridos, así como cuantiosos daños materiales en diversas regiones del mundo.

El medio especializado SkyAlert organizó una lista con los ocho movimientos telúricos más relevantes del presente año y en esta nota te los presentamos.

1.- El día 7 de enero, un sismo de magnitud 7.1 sacudió una región montañosa del Tíbet y provocó derrumbes, colapsos estructurales y daños severos en viviendas tradicionales.

2.- El 28 de marzo, en la región de Sagaing, Myanmar, un temblor de magnitud 7.7, dejó una catástrofe humanitaria, con miles de víctimas mortales y daños estructurales generalizados.

3.- En Kamchatka, Rusia, el pasado 30 de julio, un terremoto de magnitud 8.8 (el más intenso del año), generó alertas de tsunami en el océano Pacífico, con olas observadas en zonas cercanas al epicentro y monitoreo en múltiples países.

4.- En el oriente de Afganistán, el 31 de agosto, un sismo de magnitud 6.0 se convirtió en uno de los más mortíferos del año al dejar más de 2 mil víctimas mortales y millones de dólares en daños estructurales a las comunidades cercanas.

5.- También en Afganistán, el 3 de noviembre un movimiento telúrico de magnitud 6.2 dejó decenas de fallecidos en una zona con poca infraestructura.

6.- El 30 de septiembre, en la Isla de Cebú, Filipinas, un sismo de magnitud 6.9 causó la muerte de cientos de personas en la zona costera.

7.- El 10 de octubre, en Davao Oriental, Mindanao, Filipinas, un terremoto de 7.4 ocasionó que se activaran las alertas de tsunami en la isla asiática sin dejar mayores daños a la población.

8.- En la región de Amaori, Japón, el 8 de diciembre pasado, un sismo de magnitud 7.6 se registró en una de las zonas sismológicas más activas del mundo y provocó la activación de las alertas de tsunami, así como decenas de personas lesionadas, interrupciones en el transporte, daños estructurales moderados y evacuaciones preventivas en zonas costeras.