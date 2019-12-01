Embajador de EU destaca cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá tras la final del torneo internacional de fútbol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 22:28:24

Ciudad de México, a 19 de julio de 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la colaboración entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá al asegurar que la coordinación entre los tres países permitió realizar con éxito el torneo internacional de futbol celebrado este año.

A través de sus redes sociales, el diplomático afirmó que la relación construida entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, hizo posible la organización del que calificó como el evento deportivo "más grande, más seguro y más memorable de la historia".

Johnson acompañó su publicación con una fotografía tomada durante la final disputada en el Metlife Stadium de New Jersey, donde aparecen los tres mandatarios, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump; Diana Fox Carney, esposa del primer ministro canadiense, y el presidente del comité organizador, Gianni Infantino.

En el mismo mensaje, el embajador también felicitó a la selección de España por conquistar el título del campeonato.

"La presencia de @POTUS @realDonaldTrump y de la presidenta @ClaudiaShein en la Final reflejó la alianza sin precedentes que han construido. Junto con Canadá, nuestros tres países organizaron el evento deportivo más grande, más seguro y más memorable de la historia, reuniendo los sueños y el talento de nuestras naciones", expresó el diplomático.