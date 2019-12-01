Embajador de EEUU vuelve a resaltar coordinación en seguridad con México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 09:47:38

Ciudad de México, a 18 de diciembre 2025.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó de nueva cuenta los avances en la coordinación bilateral en materia de seguridad.

Lo anterior lo declaró en un mensaje tras la realización de la Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS) entre México y Estados Unidos.

En su publicación, el diplomático subrayó que el trabajo conjunto entre ambos gobiernos ha generado resultados y reiteró el compromiso de cooperación para fortalecer la seguridad y la prosperidad de las dos naciones.

Además, el representante estadounidense en la República Mexicana señaló que la coordinación se desarrolla bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y enfatizó que el encuentro del GIS reafirma la voluntad de mantener una colaboración estrecha en temas de seguridad.

Es de mencionar que dicho encuentro forma parte de los mecanismos de diálogo bilateral entre ambos países, orientados a la cooperación en seguridad fronteriza, combate a la delincuencia y fortalecimiento de la relación estratégica.