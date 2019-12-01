Embajador de EEUU reporta disparos contra Fuerzas Armadas en frontera con México

Embajador de EEUU reporta disparos contra Fuerzas Armadas en frontera con México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 07:45:36
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Ciudad de México, a 5 de octubre 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reportó disparos contra de la Guardia Costera, en la frontera Tamaulipas, Texas.

A través de sus redes sociales el diplomático indicó que elementos de seguridad mexicanos se desplegaron en la zona en coordinación con uniformados de la Unión Americana.

“Los comandantes militares mexicanos se comunicarán directamente con las fuerzas de EE. UU. desplegadas. Juntos, tenemos la intención de patrullar ambos lados de nuestra frontera compartida, proteger a nuestras comunidades y hacer más difícil que las organizaciones criminales y terroristas operen. Cualquier amenaza de elementos criminales o terroristas en cualquiera de los dos lados de la frontera será abordada rápidamente. #JuntosLogramosMás”, añadió.

Cabe mencionar que, previo al ataque contra los guardias costeros, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó a más de 500 militares y guardias nacionales en cinco municipios del estado de Tamaulipas, como parte de la Operación Concurrente.

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