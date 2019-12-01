Embajador de EEUU reconoce a Fuerzas Armadas y gobierno de México por operativo contra "El Mencho"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 12:20:03

Ciudad de México, a 23 de febrero 2026.- El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, reconoció públicamente al Gobierno de México y a sus Fuerzas Armadas, por el operativo en Tapalpa, Jalisco, que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”.

“Reconozco al Gobierno de México y a sus fuerzas de seguridad por su profesionalismo y determinación en la operación dirigida contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización narcoterrorista responsable del tráfico de fentanilo y de generar violencia en nuestras comunidades”, destacó en un comunicado.

Además, el diplomático estadounidense expresó su respeto y solidaridad con los funcionarios mexicanos y los elementos de seguridad “que enfrentan a estos grupos criminales todos los días, a menudo con un alto riesgo personal”.

“Esta operación subraya una realidad clara: Las organizaciones criminales que envenenan a nuestra gente y amenazan a nuestras naciones rendirán cuentas”, señaló el diplomático.

Por otra parte, el embajador Johnson, afirmó que bajo el liderazgo del mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes.