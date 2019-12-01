Embajador de EE.UU. en México destaca histórico decomiso de estupefacientes en el estado de Washington

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 21:11:07

Washington D.C., Estados Unidos, 7 de marzo de 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el mayor aseguramiento de estupefacientes en la historia del Distrito Este del estado de Washington, operación en la que se incautaron grandes cantidades de sustancias ilícitas, dinero en efectivo y armas de fuego.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático informó que durante el operativo fueron decomisados más de 75 kilogramos de fentanilo y más de 90 kilogramos de metanfetamina, además de cocaína, dos millones de dólares en efectivo y varias armas.

Johnson señaló que este aseguramiento representa un duro golpe contra las redes criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes sintéticos que afectan a las comunidades estadounidenses.

Asimismo, aseguró que la operación refleja el compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el tráfico de fentanilo y enfrentar la crisis provocada por estas sustancias en el país.

El diplomático mencionó que este tipo de acciones buscan frenar la distribución de estupefacientes sintéticos considerados altamente letales, particularmente el fentanilo, que en los últimos años ha sido señalado como uno de los principales factores en la crisis de sobredosis en Estados Unidos.